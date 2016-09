Zieke Michael huwde Ursula: van sprookje naar scheiding

Door: redactie

Ursula Looij en de zieke Michael van Delft uit Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen zijn uit elkaar. Dat maakten hun vrienden bekend via de Facebookpagina waar zij vorig jaar nog geld inzamelden voor de bruiloft.

In oktober 2015 ontdekten artsen een tumor in Van Delfts hersenen. Zijn vooruitzichten waren niet best. De dokter zeiden dat de toen 26-jarige Terneuzenaar waarschijnlijk nog maar een jaar te leven zou hebben. Michael had één laatste wens voor hij er niet meer zou zijn: trouwen met zijn vriendin en grote liefde Ursula Looij.



Crowdfunding

Om dat mogelijk te maken zetten hun vrienden een crowdfundactie op poten. Via de Facebookpagina 'Help Michael zijn laatste wens waar te maken' brachten ze de actie onder de aandacht en hielden ze mensen op de hoogte van het proces. Ze kregen grote bedragen gedoneerd en verkochten cupcakes om extra geld op te halen.



Binnen een maand was alles geregeld, op 24 november was het hun grote dag: Ursula en Michael stapten in het huwelijksbootje. De Facebookpagina veranderde van 'Help Michael zijn laatste wens waar te maken' naar 'Michael zijn laatste wens is in vervulling gegaan' en het leek een tragisch verhaal met een mooi einde.



Gebroken hart

Maar niets lijkt minder waar, want onlangs werd de profielfoto van de pagina veranderd in de afbeelding van een gebroken hart. Mensen reageerden geschrokken. Was Michael overleden? Nee, hij leeft nog. Maar de twee zijn uit elkaar. "Het huwelijk werkte toch niet, dus ze gaan scheiden", legden de beheerders uit, waarna ze de pagina uit de lucht haalden. Michael en Ursula willen niets zeggen over hun breuk.



Er wordt nog gedacht aan een nieuwe Facebookpagina waar mensen worden geïnformeerd over de gezondheid van Michael.