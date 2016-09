Chinese Parijzenaars de straat op voor meer veiligheid

MVDB

Duizenden Chinese Parijzenaars hebben vandaag in de lichtstad gedemonstreerd voor meer veiligheid. De directe aanleiding was een beroving vorige maand waarbij een Chinese kleermaker om het leven kwam.

© epa. Herdenkingsplechtigheid voor slachtoffer Zhang Chaolin in Aubervilliers. Archieffoto: 14 augustus. © afp.

De 49-jarige Zhang Chaolin probeerde in Aubervilliers nabij Parijs op 7 augustus te beletten hoe drie jongeren een vriend beroofden en wegvluchtten met diens tas. Het kwam tot enkele klappen waarbij Chaolin slecht neerkwam op het trottoir. Hij overleed vijf dagen later in het ziekenhuis.



De overvallers van 15, 17 en 19 werden eind augustus ingerekend na een anonieme tip. Ze worden verdacht van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, met racisme als verzwarende omstandigheid. Aubervilliers heeft sinds decennia een grote Chinese minderheid.



Het aantal berovingen op Chinese Fransen in Parijs is afgelopen jaren verdrievoudigd van 35 tot 105. Overvallers denken vaak dat de slachtoffers grote sommen cash-geld op zak hebben. Bij de overval waarbij Chaolin het leven liet, was dit niet het geval. In de tas stak snoep, sigaretten en een zonnebril. Begin augustus werd een groep Chinese toeristen op straat aangevallen met traangas. Overvallers gingen er nadien vandoor met hun bagage.



Frans minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve belooft de politie-aanwezigheid in Aubervilliers op te drijven en te investeren in meer bewakingscamera's. Advocaat François Ormillien die de belangen van de Chinese gemeenschap behartigt, vreest dat indien er niets verandert Chinese jongeren burgerwachten zullen oprichten om het recht in eigen handen te nemen. Valérie Pécresse, een partijgenote van Les Républicains van Nicolas Sarkozy, nam vandaag deel aan de betoging.