Station Parijs-Noord opgeschrikt door "ontploffing"

Door: redactie

4/09/16 - 17u13 Bron: VTM Nieuws

Mijn vriend is op station #Parijs-Noord, ingesloten door militairen vanwege "een dreiging". Hopelijk niets ernstigs. pic.twitter.com/Oj7GH9dZpk — Ken Stash (@KenStash) September 4, 2016

Een ontploffing nabij een Thalys heeft even paniek veroorzaakt in het Parijse Gard du Nord. "Er was een verdacht pakket gevonden in het voorste gedeelte van het station", zegt de woordvoerder van Thalys aan VTM NIEUWS. "We hebben dat gecontroleerd tot ontploffing gebracht.