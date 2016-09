Door: redactie

De brand in het tankstation langs de A12 bij Gouda in Nederland is met opzet veroorzaakt. Een 33-jarige man die daar werd aangetroffen, is verhoord. De overkapping en de pompen werden daarbij verwoest, de winkel raakte zwaar beschadigd. Het vuur is inmiddels onder controle.