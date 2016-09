Turks leger bombardeert PKK

Door: redactie

4/09/16

Het Turkse leger heeft gisteravond tien stellingen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK in het oosten van het land gebombardeerd, enkele uren na gevechten waarbij 22 Turkse soldaten werden gedood. Dit heeft het officiële persbureau Anatolie vandaag gemeld.

De Turkse vliegtuigen vernietigden vier stellingen van de PKK in de provincie Hakkari, meldde Anatolie onder aanhaling van veiligheidsbronnen. Zes andere stellingen werden gebombardeerd in een regio tussen de provincies Agri en Van.



Vrijdag en zaterdag sneuvelden in deze regio 22 Turkse soldaten bij gevechten met de PKK en bij een aanval die aan de Koerdische beweging werd toegeschreven. In een mededeling zei het Turkse leger dat het zaterdag honderd PKK-militanten had "geneutraliseerd", zonder te preciseren hoeveel van hen gedood werden dan wel gewond raakten.