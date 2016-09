De moorden van Tennessee: hoe Jenelle haar ouders overhaalde tot gruweldaden

The Bizarre Facebook Hoax That Escalated Into a Real-Life Double Murder: Jenelle Potter (in yellow) and Barbar... https://t.co/6qv84kScLf — Infornography (@we155kruez) 1 maart 2016

Het was een misdaad die in 2012 heel Amerika schokte. Billy Payne en zijn verloofde Billie-Jean werden koelbloedig afgemaakt in hun eigen huis. Hun baby overleefde als bij wonder. En de zoektocht naar de dader leverde een web aan intriges - inclusief valse CIA-agenten - op, genoeg om nu ook een boek over te schrijven.

De gruwelmoorden vonden plaats op 31 januari 2012, net voor het ochtengloren. Billy Payne, een 36-jarige arbeider, werd neergeschoten op zijn eigen bed. Hij had een schotwonde in het gezicht en zijn keel was overgesneden. In de kamer ernaast, de kinderkamer, werd Billie-Jean in het hoofd geschoten terwijl ze hun zoontje van zeven maanden wiegde. Het kindje overleefde als bij wonder de slachtpartij.



De moorden schokten het stadje Mountain City. Met amper 2.500 inwoners en amper drie winkels gebeurde er nauwelijks iets. Volgens openbaar aanklager Dennis Brooks had de stad amper last van misdaad. "Iedereen is vriendelijk, en iedereen kent iedereen."



Misschien kwamen de speurders daardoor al snel uit bij de familie Potter. Er mochten dan wel geen DNA-sporen of vingerafdrukken gevonden zijn, maar de Potters lagen in ruzie met het vermoorde koppel. Een ruzie die verbeten werd uitgevochten op Facebook. Het vermoorde koppel. © kos.

Sociaal onaangepast

Vader Marvin (aka Buddy) en moeder Barbara, beiden begin de 60, vormden een wat dysfunctionele familie met hun dochter Jenelle (toen 31). Ze verhuisden in 2004 naar het stadje maar bleven altijd buitenbeentjes. Buddy verklaarde aan iedereen die wilde luisteren dat hij in de CIA had gezeten, en Barbara lag voortdurend in ruzie. Dochter Jenelle was sociaal een beetje onaangepast en had weinig vrienden. Ze had diabetes, leerproblemen en een heel kinderlijke stem. Ze had nog nooit een job of een vriendje gehad.



Dat veranderde echter in 2009, toen Jenelle Billy Payne leerde kennen. Hij was een vriendelijke man die haar betrok bij zijn vriendengroep. Ging hij met zijn vrienden rotsklimmen, dan vroeg hij haar mee. "Voor iemand die zo'n beschermd en gesloten leven leidde, moet dat een openbaring geweest zijn", aldus Brooks. Billy koppelde haar zelfs aan zijn eigen neef, Jamie Curd. De twee kregen een relatie die ze voor haar ouders verborgen hielden.



Amper een jaar later ontspoorde de vriendschap met Billy echter volkomen, niet lang nadat hij zijn vriendin Billie-Jean leerde kennen. Plots bestookte Jenelle hem online met beschuldigingen van pestgedrag. Ze vertelde haar ouders dat hij haar bestookte met berichten en dreigde haar te verkrachten. Hij belde haar voortdurend op en reed langs haar huis. Volgens haar vond hij haar gewoon 'te mooi', klonk het. De vriendengroep van Billy vertelde echter een heel ander verhaal: het was net Jenelle die hen lastig viel.