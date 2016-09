Juncker: "EU zal verder onderhandelen over vrijhandelsakkoord met VS"

Door: redactie

4/09/16 - 09u55 Bron: Belga

Een betoger demonstreert tegen het vrijhandelsakkoord TTIP. © reuters.

TTIP De Europese Unie zal ondanks kritische stemmen uit verscheidene landen verder met de Verenigde Staten onderhandelen over het vrijhandelsakkoord TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). De EU heeft daarvoor een duidelijk mandaat, zei de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zondag voor de aanvang van de topbijeenkomst van de Groep van 20 in Hangzhou, in China.