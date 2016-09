Student bezorgt hele klas 100% met machtige worp

Vinny is de held van de universiteit van Ohio, waar hij de voltallige klas organische chemie de maximumpunten bezorgde op hun eerste examen. Hij deed dat door een onmogelijke worp richting papiermand waar te maken.

Belofte maakt schuld, dat is wat de professor van de cursus eerst had moeten overwegen toen hij de hele klas 100% op hun eerste test beloofde als Vinny een prop papier in de papiermand kon gooien. Vanop de achterste rijen weliswaar.



De kans dat hij de worp zou halen, was miniem tot onbestaande, maar Vinny Forte wist de prop netjes in de mand te deponeren. Tot grote vreugde van zijn klasgenoten natuurlijk. Vinny werd een instant ster op de campus én online, waar de video van zijn worp al snel viraal ging. Of de klas uiteindelijk ook zal slagen voor het vak, valt echter af te wachten.