Paus verklaart Moeder Teresa tot heilige

4/09/16 - 06u45 Bron: ANP

Moeder Teresa in 1988 © EPA.

Paus Franciscus verklaart vandaag tijdens een bijzondere mis op het Sint-Pietersplein in Rome Moeder Teresa tot heilige. De Albanese non, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu, werkte in de Indiase stad Calcutta en gold als icoon van menslievendheid.