Negenjarige reanimeert broertje

Een negenjarige Duitse jongen heeft gisteren het leven van zijn twee jaar oude broertje gered. De peuter was in het water gevallen.

Met de telefonische aanwijzingen van de alarmcentrale wist hij zijn kleine broertje te reanimeren. Het kindje is inmiddels buiten levensgevaar. De Duitse politie is vol lof over het optreden van de oude broer.



Markus (9) en Rudolf (2) waren op bezoek bij hun oma in het plaatsje Korbach. Omdat Rudolf zijn kleren nat had geplast, ging de grootmoeder van de woonkamer naar de badkamer om een schone luier te halen. Toen ze terugkwam, was Rudolf weg. Hij was naar de tuin geglipt. Vervolgens zag ze hoe hij bewegingloos op zijn buik in het zwembad dreef. Ze haalde hem snel uit het water. Omdat de oma nauwelijks Duits beheerst, belde Markus 112. De centrale vertelde hem wat hij moest doen. Daardoor begon Rudolf weer zelfstandig te ademen.