Tienduizenden Chilenen de straat op tegen invoering nieuwe abortuswet

Door: redactie

4/09/16 - 04u54 Bron: Belga

Demonstranten protesteren tegen abortusrechten in de Chileense hoofdstad Santiago de Chile. © Twitter: @amparo_medina.

Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Chili geprotesteerd tegen de invoering van het recht op abortus. Verschillende kerken hadden opgeroepen tot een "feest voor het leven" in de hoofdstad Santiago de Chile. Volgens de organisatie namen honderdduizend mensen deel aan de protestmars.

Dinsdag stemt de gezondheidscommissie van de Senaat over een wetsvoorstel van de regering om het afbreken van een zwangerschap in drie gevallen toe te laten: wanneer de moeder in levensgevaar verkeert, wanneer er geen overlevingskansen zijn voor de baby en wanneer de vrouw zwanger raakte door verkrachting. Kardinaal Ricardo Ezzati riep de parlementsleden op om "het recht van de ongeboren kinderen te respecteren".



Gevangenisstraf

Vandaag zijn abortussen in Chili volledig verboden, en wanneer een vrouw haar zwangerschap toch afbreekt, riskeert ze een gevangenisstraf. De huidige wetgeving dateert uit de tijd van de Pinochet-dictatuur (1973-1990) en geldt als een van de meest restrictieve wetgevingen ter wereld.