Thuisstaat van Merkel trekt naar de stembus

4/09/16 - 08u16 Bron: Belga

De Duitse bondskanselier Angela Merkel aan de vooravond van de deelstaatverkiezingen in haar heimat Mecklenburg-Voor-Pommeren. © afp.

Duitsland In Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn vanmorgen om 8 uur de stemlokalen geopend. De inwoners van de landelijke Duitse deelstaat, de heimat van Bondskanselier Agela Merkel (CDU), kiezen er een nieuw parlement. Grote uitdager is AfD, de rechts-populistische partij die volop garen spint bij het omstreden vluchtelingenbeleid van de Bundeskanzlerin.

De lokale CDU zit in Mecklenburg-Voor-Pommeren al tien jaar in een coalitie met de sociaaldemocratische SPD. De peilingen wijzen uit dat beide partijen moeten inboeten ten voordele van de AfD, die misschien zelfs de grootste partij kan worden na de SPD in de deelstaat.



Volgens peilingbureau Infratest Dimap wordt de vluchtelingenproblematiek voor de meeste kiezers de sleutelfactor bij hun keuze, meer dan sociale rechtvaardigheid, werk en economie.



De stembussen sluiten om 18 uur.