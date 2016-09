Zesendertig doden bij botsing tussen bus en tankwagen in Afghanistan

Door: redactie

4/09/16 - 08u06 Bron: Belga

Deadly #Traffic_Accident Leaves Scores Dead, Injured In #Zabul https://t.co/TPiGZvoixT pic.twitter.com/Kyp2kstbsI

In Afghanistan zijn bij een botsing tussen een bus en een tankwagen 36 mensen omgekomen. Het ongeval gebeurde in Zabul, zo meldt de gouverneur van die zuidoostelijke provincie. Twintig mensen raakten gewond.

Aan boord van de bus tussen Kandahar en Kaboel zaten meer dan vijftig passagiers. Na de botsing in het district Shahr-e Safa, vatte die vuur. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis in de provinciehoofdstad Qalat.



Naar de omstandigheden van het ongeluk is een onderzoek geopend. De autoriteiten gaan uit van een onoplettendheid door een van de bestuurders.