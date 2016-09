Vooruitgang? Afrikaanse stamvrouw shopt in supermarkt

Himba tribe members cover their body and hair with mud in order to protect them from the sun https://t.co/RAyaPu9fzF @MailOnline

Het is een opmerkelijk zicht: een Afrikaanse stamvrouw, gekleed in een geitenvel en bedekt met rode modder, die met een winkelkar door de supermarkt loopt. De andere shoppers zijn echter allerminst verbaasd. "De oude wereld en de nieuwe komen steeds meer samen", klinkt het bij de fotograaf.

Natuurfotograaf Björn Persson kon het opmerkelijke tafereel op de gevoelige plaat vastleggen. De Zweed was in Namibië een documentaire aan het maken over de Himbastam, een van de laatste semi-nomadische stammen in het land. Dat een van de leden gewoon zou opduiken in de plaatselijke supermarkt, had hij echter niet verwacht.



"Ze verraste me compleet", aldus de 44-jarige fotograaf. Hij kon foto's van haar nemen terwijl ze in haar traditionele kledij aan het winkelen was. Maar echt uitzonderlijk was het voorval niet, vertelt hij. "De Himbastam maakt steeds vaker gebruik van de voordelen van een grote, moderne stad. Ze winkelen regelmatig in de supermarkt, dat bleek duidelijk toen de andere mensen niet verbaasd waren. De jonge stamvrouw, zo'n jaar of 20, kocht uiteindelijk suiker, bloem en waspoeder."



Tradities

Dat de nomadische stam steeds vaker contact maakt met de moderne wereld, geeft de fotograaf een 'vertwijfeld, gelukkig en triest gevoel'. "Dat de oude wereld met de nieuwe botst, vind ik provocerend. Het roept vragen op."



De Himbastam telt zo'n 50.000 leden, die in het noorden van Namibië en in Angola leven. Ze kweken over het algemeen schapen en geiten, en leven daarvan. De vrouwen dragen steeds hun traditionele kledij, die bestaat uit geitenvellen. Ze smeren hun huid en haar ook in met modder om zich te beschermen tegen de zon. "In tegenstelling tot andere stammen dragen ze die kledij ook in de 'moderne' stad. Ze kleden zich niet om voor de lokale bevolking of de toeristen."