Marine Le Pen belooft referendum over EU als ze president wordt

Door: redactie

4/09/16 - 07u21 Bron: Belga

FN-voorzitster Marine Le Pen. © afp.

Frankrijk De kandidate van extreemrechts voor de presidentsverkiezing in 2017 in Frankrijk, Marine Le Pen, heeft zaterdag bij de lancering van haar campagne herhaald dat ze een referendum over het Franse lidmaatschap van de Europese Unie zal houden als ze verkozen wordt.

De Britten "hebben beslist de Europese Unie te verlaten. Ze hebben voor onafhankelijkheid gekozen (...) Dit referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie zal ik in Frankrijk houden, want jullie hebben het recht jullie stem te laten horen", sprak de voorzitster van het Front national tot een vijfhonderdtal aanhangers in Brachay (in het oosten van Frankrijk).



Alle peilingen geven aan dat Marine Le Pen de tweede stemronde zal halen, zoals haar vader Jean-Marie Le Pen haar voordeed in 2002. Ze zei dat ze, net zoals haar partij, "klaar" was om vanaf mei 2017 te regeren.