Minstens elf doden en veertig gewonden bij busongeval in Bolivia

Door: redactie

4/09/16 - 00u45 Bron: Belga

De bus stortte 15 meter naar beneden tijdens het ongeluk. © Twitter: @LaRazon_Bolivia.

Bij een busongeval in Bolivia zijn minstens elf mensen om het leven gekomen en 39 anderen gewond geraakt. Dat meldt de krant El Deber op gezag van de politie. De bus ging uit de bocht en stortte 15 meter dieper in een ravijn.

Un bus se despeña en la ruta Santa Cruz-Sucre y deja al menos 11 muertos y 40 heridos https://t.co/YxNfR6msil pic.twitter.com/c8MHN3sBjj — La Razon Digital (@LaRazon_Bolivia) Sat Sep 03 00:00:00 MEST 2016

Het ongeval gebeurde in de buurt van de stad Saipina, toen de bus op weg was van Santa Cruz, in het zuidoosten van het land, naar Sucre in het Andesgebergte.



De gewonden worden verzorgd in de plaatselijke ziekenhuizen. Er werd een onderzoek geopend om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.



Volgens twee gewonde passagiers reed de chauffeur te hard en zou hij tijdens het rijden alcohol hebben genuttigd.