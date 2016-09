Elf doden bij schietpartij in noorden van Mexico

Door: redactie

4/09/16 Bron: Belga

Een foto van Luis Reyes Enriquez, de leider van het 'Cartel de los Zetas'. © epa.

Bij een schietpartij tussen het leger en vermoedelijke leden van een misdaadkartel in de Mexicaanse staat Tamaulipas, zijn gisteren elf mensen omgekomen. Dat melden de plaatselijke autoriteiten.

De vermoedelijke kartelleden openden het vuur op een militaire patrouille in de stad Nuevo Laredo, die op de grens met de Verenigde Staten ligt. Daarop schoten de soldaten acht verdachten dood, en tijdens de klopjacht op de andere kartelleden werden nog eens twee personen gedood. Daarnaast kwam een vrouw om die zich in de straat bevond toen de aanval gebeurde.



Dominantie

In Tamaulipas vechten het Cártel del Golfo en het misdaadsyndicaat Los Zetas momenteel een gewelddadige strijd uit om de dominantie te verkrijgen in de regio. Las Zetas ontstond eind jaren negentig van de vorige eeuw als een gewapende vleugel van het Cártel del Golfo, om in 2010 onafhankelijk te worden.