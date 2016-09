Stoffelijke resten van ontvoerd jongetje na 27 jaar eindelijk gevonden

Door: redactie

4/09/16 - 02u58 Bron: AP, Belga

Jacob Wetterlings ouders Jerry en Patty met een fotootje van hun ontvoerde zoon. Na 27 jaar zijn de resten van Jacob eindelijk teruggevonden. © ap.

In Amerika zijn na 27 jaar de resten van het 11-jarige jongetje Jacob Wetterling gevonden. De jongen werd in 1989 ontvoerd terwijl hij met de fiets onderweg naar huis was. De verdwijning veroorzaakte veel ophef in het land en leidde uiteindelijk tot een nieuwe wet die staten verplicht lijsten met zedendelinquenten bij te houden.

Jacob Wettering. © ap. In het centrum van Minnesota verschenen witte linten met de letter 'J' terwijl de mensen wachtten op bevestiging dat de gevonden menselijke resten die van Jacob waren. © ap. © ap.

Jacob verdween toen hij met de fiets op weg was van de supermarkt naar huis in St. Joseph in de Amerikaanse staat Minneapolis op 22 oktober 1989. Volgens zijn broertje en vriendje werd Jacob ontvoerd door een gewapende man met een masker.



Kinderporno

De dader werd nooit gevonden, maar volgens de autoriteiten zou de 53-jarige Daniel Heinrich, die is aangeklaagd voor verschillende feiten van kinderporno, betrokken zijn geweest bij de zaak.



Veld

De man heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, maar leidde de autoriteiten vorige week naar een veld had geleid in het centrum van Minnesota, waar menselijke resten werden aangetroffen. Het was toen echter nog niet duidelijk of het om het stoffelijk overschot van Jacob ging.



Inmiddels heeft de moeder van Jacob bevestigd dat het wel degelijk om haar zoon gaat. "Ik kan enkel bevestigen dat Jacob is gevonden en dat onze harten gebroken zijn. Ik ga niet in op verzoeken van de media, aangezien ik hier geen woorden voor heb", was Patty Wetterlings korte verklaring aan een lokaal tv-station nadat het nieuws bekend werd.



Wet

Jacobs moeder Patty Wetterling is altijd in de veilige thuiskomst van haar zoon blijven geloven. Ze werd een nationale voorvechtster van kinderrechten en samen met haar echtgenoot richtte ze de Jabob Wetterling Stichting op, die kinderen en families helpt en zich richt op het tegengaan van kinderuitbuiting. In 1994 keurde het Amerikaanse congres de Jacob Wetterling-wet goed die staten verplicht om zedendelinquenten te registreren.



De ontvoering van Jacob Wetterling schokte vele ouders in landelijk Minnesota en zorgde ervoor dat ze hun kinderen minder vrij lieten 'rondzwerven' dan voorheen. De stichting hield de gedachte aan Jacob levend door posters van zijn vermissing te blijven verspreiden en de inwoners van de staat elk jaar opnieuw te vragen het licht aan hun voordeur 's nachts aan te laten om Jacob 'veilig naar huis te leiden'.