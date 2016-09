Defensieminister Mali ontslagen nadat jihadisten dorp innemen

Door: redactie

De Malinese minister van Defensie Tiéman Hubert Coulibaly is gisteren ontslagen nadat een dorp in het centrum van het land werd ingenomen door jihadisten. Dat heeft een verantwoordelijke van het Malinese ministerie van Defensie gemeld. De minister van Territoriale Administratie Abdoulaye Idrissa Maïga zal hem vervangen.

"Het gaat wel degelijk om een ontslag na de laatste golf van onzekerheid in het centrum van Mali", aldus een bron. Het Malinese leger had gisteren de controle herwonnen van het dorp Boni, in de regio Mopti, nadat het een dag eerder was ingenomen door jihadisten.



Jihadistische aanvallen

Mali wordt regelmatig getroffen door jihadistische aanvallen, ondanks het vredesakkoord dat in 2015 werd afgesloten door de regering, de gewapende groepen die de regering steunen en de voormalige Toeareg-rebellen die de regering hadden bestreden in het noorden van het land.



Al-Qaida

De regio Mopti kwam in 2012 handen van de jihadisten van al-Qaida, die vanaf januari 2013 door een internationale militaire operatie werden verjaagd. Toch zijn volledige zones in het land nog steeds in handen van de jihadisten. De jihadisten waren lange tijd voornamelijk actief in het noorden van het land, maar hebben zich sinds 2015 ook verspreid naar het centrum en het zuiden van het land.