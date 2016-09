Vijf doden door aanval van Boko Haram in Niger

Door: redactie

4/09/16 - 00u19 Bron: Belga

Hulpverleners geven poliovaccins aan kinderen in een kamp voor mensen die door Boko Haram ontheemd zijn geraakt. © ap.

Bij een aanval door de islamistische groep Boko Haram zijn vrijdagavond in het zuidoosten van Niger vijf dorpelingen gedood en twee anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio Diffa, aan de grens met Nigeria. Het gaat om de eerste aanval door Boko Haram in het oosten van Niger sinds begin juni, toen Boko Haram een groot offensief lanceerde alvorens teruggedreven te worden door het leger.

"Vijf personen werden gedood en twee anderen raakten gewond in Toumour (75 kilometer ten noorden van Diffa) door elementen van Boko Haram in de nacht van vrijdag op zaterdag", aldus gouverneur Dan Dano Mahaman Laouali op de publieke radio. De aanvallers vluchtten na de aanval weg in de richting van Nigeria via de Komadougou Yobé-rivier, de grens tussen beide landen. Volgens een getuige staken de aanvallers voor ze vertrokken nog verschillende woningen in brand gestoken.



Aanvallen

Op 3 juni kwamen bij een aanval van Boko Haram op legerposten in Bosso, in de buurt van de Nigeriaanse grens, waarbij 26 soldaten en een onbekend aantal burgers omkwamen. Enkele dagen laten doodden de islamisten bovendien politieagenten in de buurt van een vluchtelingenopvang in Nguagam. Eind juli kondigde de internationale coalitie 'Force multinationale mixte' die bestaat uit Nigeria, Tsjaad, Niger en Kameroen, aan dat ze de strategische dorpen Doutchi in Niger en het Nigeriaanse Damasak, in de buurt van de Nigerese grens, hadden heroverd van de islamisten.



Financiële steun

Boko Haram voert sinds februari 2015 regelmatig aanvallen uit in de buurt van Diffa, een bolwerk van islamistische rebellen, waar meer dan 300.000 vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen. Duizenden van hen leven op kosten van de al zeer arme plaatselijke bevolking. De Verenigde Naties vragen dan ook meer financiële steun van de internationale gemeenschap.