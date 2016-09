Thaise politie pakt eerste verdachte op na aanslagen

Door: redactie

Militairen onderzoeken de plek van een bomaanslag in het Khok Pho district in de zuiderse provincie Pattani. © reuters.

Na de reeks bomaanslagen en brandstichtingen van vorige maand in toeristische zones in het zuiden van Thailand, is vrijdag een eerste verdachte opgepakt. Dat meldt de adjunct-chef van de nationale politie Suchart Theerasawat.

Op 11 en 12 augustus ontploften elf bommen op minder dan 24 uur tijd, voornamelijk in toeristische badplaatsen in Hua Hin en Phuket. Daarbij vielen vier doden en talrijke gewonden, onder wie verschillende buitenlandse toeristen.



Separatistische moslims

De aanslagen werden niet opgeëist, maar dragen de stempel van de separatistische moslims uit het uiterste zuiden van Thailand. In deze regio, die deel uitmaakte van buurland Maleisië tot het begin van de twintigste eeuw, vielen door het geweld door moslimrebellen die meer autonomie nastreven sinds 2004 al meer dan 6.500 doden, voornamelijk burgers. Thailand, dat voornamelijk boeddhistisch is, voert in de regio een strenge assimilatiepolitiek.



Brandstichter

"Een vermoedelijke brandstichter is gisteren in zijn woning in de provincie Pattani opgepakt", aldus adjunct-politiechef Theerasawat. Pattani ligt in het zuiden van het land en maakt deel uit van het rebellengebied. De 36-jarige man, die bij de politie bekendstaat voor zijn banden met de separatisten, wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in een supermarkt in de provincie Trang op het moment dat bommen ontploften in andere steden.



De speurders zijn nog op zoek naar vier andere verdachten.