Bangladesh hangt leider islamistische partij op voor oorlogsmisdaden

3/09/16 - 21u31 Bron: Belga

Mir Quasem Ali in 2014 © afp.

Een vooraanstaande islamistische politicus is in een gevangenis in Bangladesh opgehangen wegens misdaden die in 1971 in de onafhankelijkheidsoorlog van het land tegen Pakistan gepleegd werden, zo heeft een functionaris bekendgemaakt.