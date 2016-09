Door: redactie

3/09/16 - 19u27 Bron: vtmnieuws.be

video

Er is goed nieuws voor zes van de tien adoptiekinderen die met hun Vlaamse adoptieouders vastzitten in Oeganda. Vanochtend werd er groen licht gegeven voor hun vertrek naar Vlaanderen, nadat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de situatie deblokkeerde. "Voor de vier overige kinderen is verder overleg nodig in Oeganda, maar hopelijk komt daar binnenkort ook goed nieuws over", zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys, die de zaak volgt.