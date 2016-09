Glazen brug in China na twee weken al dicht voor "dringende herstellingen"

Koen Van De Sype

3/09/16 - 17u52 Bron: CNN, itv

© afp.

Amper twee weken na de officiële opening is de hoogste en langste glazen brug ter wereld in de Chinese provincie Hunan alweer dicht. Er moeten "dringende herstellingswerken" worden uitgevoerd omdat ze de toevloed aan bezoekers niet aankan.

© afp.

De brug is 430 meter lang en overspant de Zhangjiajiecanyon, die 300 meter in de diepte ligt. De constructie kostte meer dan 3 miljoen euro.



Iedereen wilde een kijkje nemen toen de brug open ging, met als gevolg dat er elke dag tot 80.000 bezoekers kwamen toegestroomd, terwijl de brug er eigenlijk maar 8.000 per dag aan kan. "We zijn echt overweldigd door de toestroom", aldus een woordvoerder.



"Geen barsten"

Hij verzekerde wel dat de brug niet gebroken was of dat er geen barsten in zaten. Er zouden ook geen ongevallen gebeurd zijn. Het management stuurde alleen het vrij cryptische bericht de wereld in dat de brug dicht ging "vanwege de noodzaak om haar te verbeteren en te updaten".