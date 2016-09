Ongeluk met toeristenboot in Antalya: 73 mensen gered

Door: redactie

3/09/16 - 18u12 Bron: Belga

Bij een ongeluk met een toeristenboot in het Turkse Antalya zijn 73 opvarenden gered. Onder hen ook buitenlanders. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu.

Volgens een overlevende waren er zo'n 80 mensen aan boord. "Plots kenterde de boot en belandden we allemaal in zee", klinkt het. Over de nationaliteit van de buitenlandse opvarenden is nog niets bekend.



Het ongeluk met de toeristenboot gebeurde bij het binnenvaren van de haven van Antalya. Op dat moment was er zware regenval en stormweer. Eerder was er sprake van verschillende gewonden.



Voor het Turkse toerisme is het ongeluk een nieuwe tegenvaller. Door de aanslagen en de mislukte staatsgreep is het aantal toeristen in Turkije sterk gedaald.