Gewonden bij ongeluk met toeristenboot in Turkse badplaats Antalya

Door: redactie

3/09/16 - 18u12 Bron: Belga

In de Turkse badplaats Antalya is vandaag een toeristenboot gezonken. Het ongeluk gebeurde bij het binnenvaren van de haven. Op dat moment was er zware regenval en stormweer. Volgens het persbureau DHA zouden er verschillende gewonden zijn. Meer details zijn er voorlopig niet bekend.