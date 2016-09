Aanslagen in Franse stad Metz verijdeld

Door: redactie

Twee geradicaliseerde Marokkanen die vorige week door Frankrijk naar Marokko uitgewezen werden, maakten zich op om een restaurant en een nachtclub aan te vallen in Metz, in het oosten van Frankrijk, zo heeft een Marokkaanse krant vandaag gemeld.

De twee aanhangers van Islamitische Staat werden op 26 augustus naar Marokko uitgewezen. Volgens de Marokkaanse autoriteiten wilden ze in naam van IS "zware aanslagen" plegen in de twee landen.



"Speurwerk van de Marokkaanse veiligheidsdiensten heeft aan het licht gebracht dat ze op de place de la République wilden toeslaan, in het hart van Metz", schrijft de Arabische krant Assabah, die details geeft over de plannen van de terroristen zonder een bron te vermelden. Ze bereidden aanvallen met vuurwapens voor zoals in november 2015 in Parijs (130 doden), maar ook met voertuigen zoals in juli dit jaar in Nice (86 doden), "met als doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken".



De twee mannen, volgens de krant Redouane Dahbi en Ayyoub Sadki, wilden hun plannen "de laatste week van de zomervakantie" uitvoeren en werden "op verzoek van de Marokkaanse autoriteiten" uitgeleverd.



IS had hen de nodige middelen beloofd om de aanslagen te plegen, voegt Assabah eraan toe. Redouane Dahbi zou van plan geweest zijn toe te slaan in een groot restaurant in het centrum van Metz, en in een nachtclub voor homo's, zoals in juni in Orlando (50 doden).