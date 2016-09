Vader moet dood kind zelf naar huis dragen

Door: redactie

3/09/16 - 15u25 Bron: vtmnieuws.be

video

In India heeft een man zijn overleden dochter vijf kilometer naar huis moeten dragen, omdat de ziekenwagen hen niet thuis wou afzetten. Het zevenjarige meisje stierf op weg naar het ziekenhuis, waarop de ouders vroegen om hen terug naar huis te brengen. De hulpverleners weigerden en zette de familie af langs de kant van de weg. Op de tragische beelden is te zien hoe de vader zijn in dekens gewikkelde dochtertje in zijn armen draagt. De ouders van het meisje belden de hulpdiensten omdat hun zieke dochtertje steeds meer achteruitging. Maar de hulp kwam te laat en het meisje overleed in de ziekenwagen. Omdat de ziekenwagen hen niet thuis wou afzetten, moest de man de hele weg te voet afleggen met zijn overleden dochtertje in zijn armen. Er is intussen een klacht ingediend tegen de chauffeur, twee medische hulpverleners en een staatsambtenaar. Vorige week nog gingen beelden viraal van een Indiër die zijn overleden vrouw tien kilometer naar huis droeg op zijn schouders, omdat hij het ziekenhuis niet kon betalen.