Briljant: deze jongen (12) gaat als jongste ooit naar een Ivy League Universiteit

De meeste jongens zijn op hun twaalfde bezig met fietsen en computerspelletjes spelen, maar dat is niet het geval voor Jeremy Schuler (12) uit de Amerikaanse staat Texas. Hij is dit jaar aan de gereputeerde Cornell University in New York gestart, een van de meest gerenommeerde uniefs van het land.

Cornell is één van de acht Ivy League Universiteiten, aan de oostkust van de Verenigde Staten. De andere zijn Brown, Columbia, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania en Yale. Ze worden geassocieerd met academische uitmuntendheid en de elite volgt er les.



En nu dus ook Jeremy Schuler, als jongste ooit. Zijn ouders - allebei ruimtevaartingenieurs - hadden al snel door dat hij niet was als de andere kinderen. Hij las al toen hij twee was, zowel Engels als Koreaans, verslond de Lord of the Rings-trilogie op zijn vijfde en deed aan hogere wiskunde op zijn zesde.



