Honderden banen weg in hoofdkwartier Marks & Spencer in Londen

Door: redactie

3/09/16 - 13u57 Bron: Belga

© reuters.

Het Britse grootwinkelbedrijf Marks & Spencer schrapt komende week zowat vijfhonderd banen op zijn hoofdkwartier in Londen. Dit meldt SkyNews.

Volgens de commerciële zender zou daarbij ruwweg vijftien procent van de jobs in Paddington sneuvelen. De aankondiging zou er dinsdag komen.



De winkelketen was afgelopen week in het nieuws door demonstraties van werknemers in Engeland tegen plannen van de onderneming om te besparen op lonen. Dat zou moeten gebeuren door het afschaffen van extra vergoedingen voor overuren of onregelmatige werktijden.