Door: redactie

3/09/16 - 13u40 Bron: vtmnieuws.be

video

In Oezbekistan zijn 2 dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van president Karimov, de man die het land jarenlang met ijzeren hand bestuurde. Onder grote belangstelling is zijn lichaam in de hoofdstad Tasjkent naar de luchthaven gebracht. Vandaaruit wordt Karimov naar zijn geboorteplaats Samarkand overgevlogen, waar hij begraven wordt.