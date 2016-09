Ze wil dolgraag een kind. Maar zwanger worden betekent een gewisse dood

Koen Van De Sype

Ze had een risico van 1 procent dat het mis zou gaan de eerste keer dat ze zwanger was en toch gebeurde het. Dokters konden de Britse Katie Mills (30) - die aan een bindweefselziekte lijdt - alleen redden als ze haar kindje opgaf. Wat ze met een zwaar hart deed. Een nieuwe zwangerschap betekent volgens de artsen een gewisse dood.

Katie Mills en haar vriend Steve Clark uit Bishops Stortford droomden van het hele plaatje: een gezinnetje, huisje, boompje, tuintje. Maar een zeldzame genetische aandoening steekt stokken in de wielen. Mills lijdt namelijk aan het Marfansyndroom, een bindweefselziekte. En bij haar tast het haar meest vitale orgaan aan: haar hart.



Ook haar moeder bleek eraan te lijden en zij stierf toen ze beviel van haar tweede dochter, de jongere zus van Katie. Pas na haar dood ontdekten de dokters wat er aan de hand was. Katie en haar zus lieten zich testen, maar alleen Katie bleek de ziekte geërfd te hebben. Sinds ze 2 jaar is, wordt ze de hele tijd medisch gevolgd. Met hartmedicatie werd de aandoening onder controle gehouden.



In de wolken

Toen ze voor het eerst zwanger wilde worden, vertelden de dokters haar dat er geen probleem was. Het risico dat het fout zou gaan was amper 1 procent. Katie en Steve waren dan ook in de wolken toen het meteen lukte en er een baby op komst bleek.



Maar 13 weken ver in de zwangerschap kreeg Katie plots een verschroeiende pijn in haar schouder, borst en rug, toen ze met haar zus aan het kletsen was. In het ziekenhuis bleek het te gaan om een scheur in haar aorta, de slagader die bloed van het hart naar het lichaam pompt. Ze konden haar en de baby redden, maar toch kreeg ze slecht nieuws.