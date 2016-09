Het angstaanjagende moment dat jongen (11) uit skilift glijdt en ouders hem alleen nog bij zijn handen vasthouden

Koen Van De Sype

"We hoorden opeens allemaal mensen roepen en toen we omhoog keken zagen we een jongen bungelen. Hij was uit de skilift gegleden en zijn ouders hadden hem nog alleen vast bij zijn armen." Tony Kramers beleefde dit weekend de schrik van zijn leven toen hij ging skiën op Mount Hutt in Nieuw-Zeeland. Hij maakte een filmpje van het incident en dat doet nu de ronde op het internet.

"Op het moment dat we de jongen zagen hangen, leek het of zijn ouders het niet lang meer zouden volhouden", vertellen de man en zijn vrouw Nicky uit de stad Dunedin aangedaan op Facebook. "Ik denk dat ik de hele tijd amper adem heb gehaald."



Volgens de manager van het skigebied James Urquhart zou het personeel van de skilift vergeten zijn de veiligheidsbar dicht te doen toen het kind instapte. Het leunde op zeker moment vooruit in het stoeltje en dat was het moment dat hij eruit gleed.



Dikke mat

Het personeel schoot wel meteen in actie toen het de precaire situatie zag waarin de jongen verkeerde. Op het filmpje zijn enkele mannen te zien die een dikke mat halen om de jongen op te vangen en mensen rond zich verzamelen op die mee vast te houden. "Het was doodstil toen de ouders hun zoontje effectief losten. Maar hij landde goed. Wat een geluk", aldus Kramers in zijn Facebookpost. "Ik schat dat hij toch 10 meter naar beneden viel."



In orde

Urquhart: "Het personeel checkte meteen of de jongen in orde was. Hij zei van wel, bedankt hen en skiede meteen weer naar de rij om in te stappen in de lift." De ouders van de jongen kon hij nog niet spreken: "Ze gingen verder naar boven met de lift en skieden daar ook gewoon verder", klinkt het nog.