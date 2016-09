Jongen leert gebarentaal voor dove klasgenoot (en ze worden beste vrienden)

Bewerkt door: Redactie

"Vroeger communiceerden we door briefjes naar elkaar te schrijven, maar dan moest er altijd iemand wachten." En dus leerde de Australische jongen Ross Kelly gebarentaal om vlotter te kunnen converseren met zijn dove klasgenoot, Isam Gurung. De twee werden beste vrienden. Ross kreeg onlangs een award voor zijn inzet.

Isam begon zijn schoolcarrière in het bijzonder onderwijs. Vorig jaar maakte hij de overstap naar een gewone school in Canberra. "In het begin was Isam erg verlegen en wilde hij zelfs niet naar school", zegt Ross in een interview met ABC. "We communiceerden met elkaar door briefjes te schrijven, maar dat was niet efficiënt omdat er altijd iemand moest wachten."



Ross besliste om zelf gebarentaal te leren. "Binnen een tweetal maanden kende ik de basis. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, maar er zijn veel tekens en ik ken ze lang nog niet allemaal." De knaap doorbrak de taalbarrière en werd de beste vriend van Isam. Ze helpen elkaar tijdens de lessen en gaan samen naar de scouts.



Ross' inzet werd onlangs beloond met een award. Het was een leerkracht die hem nomineerde voor de Fred Hollows Humanity Award, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt in Australië. Sarah Middleton is vol lof over haar student. "Het is bewonderenswaardig dat hij een volledig nieuwe taal heeft geleerd en zo gepassioneerd met iets bezig is", legde ze uit aan ABC.



Het engagement van Ross werkt aanstekelijk, want nog anderen in de omgeving van de schoolvrienden willen de Australische gebarentaal leren. Onder andere de broer van Ross en verschillende scoutskameraden zijn geïnteresseerd.