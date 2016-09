China ratificeert klimaatakkoord Parijs

Door: redactie

Klimaat Het Chinese parlement heeft het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua. De goedkeuring kwam er enkele uren voordat president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Barack Obama een ontmoeting hebben, waar ze de ratificatie van het akkoord door beide landen zullen aankondigen.

Het akkoord, dat vorig jaar in december werd ondertekend door bijna 200 landen, is het eerste, universele actieplan om de impact van de klimaatverandering te beperken en de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd onder de 2 graden Celsius te houden.



Het akkoord zal van kracht worden 30 dagen nadat 55 landen die verantwoordelijk zijn voor minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het hebben geratificeerd. De ratificatie van de twee grootmachten China en de Verenigde Staten is dan ook een grote stap vooruit, aangezien tot op heden 24 landen, goed voor 1 procent van de uitstoot, het akkoord hadden bekrachtigd.



Klimaatadviseur van het Witte Huis Brian Deese kondigde eerder deze week aan dat een samenwerking tussen de VS en China, die samen verantwoordelijk zijn voor 40 procent van de wereldwijde uitstoot, "ons zal helpen om dichter bij ons doel te komen".



Xi Jingping en Barack Obama ontmoeten elkaar vandaag in de marge van de G20-top in het Chinese Hanzhou.