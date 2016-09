Abu Sayyaf eist bomaanslag op Filipijnen op

Door: redactie

3/09/16 - 05u07 Bron: Belga

De politie zamelt bewijs in op de plaats waar gisteravond de explosie plaatsvond. © afp.

Terreurorganisatie Abu Sayyaf heeft de bomaanslag opgeëist op een markt op de Filipijnen van vrijdagavond, waarbij 14 mensen om het leven kwamen. Dat melden de lokale media.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte spreekt de media toe. © afp.

Abu Sayyaf-woordvoerder Abu Rami verklaarde dat de aanslag "een oproep tot eenheid is aan alle strijders in het land", aldus televisiezender ABS-CBN op zijn website. Volgens de zender waarschuwde Rami voor meer aanslagen de komende dagen.



De bomaanslag op een markt in Davao kwam er nadat het leger een offensief startte tegen Abu Sayyaf op het eiland Jolo. Daarbij kwamen al 30 rebellen en 15 soldaten om het leven.



De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft vandaag een "toestand van wetteloosheid" uitgeroepen na de bomaanslag. Hij benadrukte dat dat niet overeenkomt met een staat van beleg, maar dat deze uitzonderingstoestand hem toelaat om operaties te leiden zoals hij dat wil. "Ik kan zo soldaten opdragen om huiszoekingen te doen", zei hij.