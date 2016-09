Amerikaanse regering verbiedt rits ingrediënten antibacteriële handzeep

Bewerkt door: Redactie

3/09/16 - 05u30 Bron: AP

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit heeft gisteren een verbod ingevoerd op veelgebruikte ingrediënten in bacteriedodende handzeep. Volgens de FDA is niet duidelijk of de chemische producten hun werk doen en of ze veilig zijn.