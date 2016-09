"Muur aan Mexicaans-Amerikaanse grens is misdrijf"

Door: redactie

De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski. © reuters.

De recentelijk verkozen Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski noemt het voorstel van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump om een muur te bouwen aan de grens met Mexico een "misdrijf".

"We gaan ons verzetten tegen wat er aan de gang is aan de grens van de VS en Mexico, waar Trump een muur wil bouwen, en dat is een misdrijf", aldus Kuczynski in een interview met radiozender RPP.



"Er is geen enkele muur nodig" tussen de twee landen, aldus de Kuczynski, zoon van een arts uit een joodse familie uit Berlijn, die Duitsland ontvluchtte nadat Adolf Hitler er aan de macht kwam. "De muur in Berlijn in gevallen in 1989, ik heb er nog een stuk van", zegt hij nog. Trump "wil een muur bouwen tussen de twee landen en wil dat de Mexicanen betalen, dat zou een schande zijn."



De polemiek rond de muur is opnieuw actueel geworden na de ontmoeting tussen Trump en de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto, terwijl Trump een muur wil bouwen om de illegalen weg te houden uit de VS en de Mexicanen in het verleden verschillende keren moordenaars en verkrachters noemde.



Peru maakt, net als Mexico, deel uit van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) en heeft eveneens aan vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten.



"Tacotrucks op elke hoek"

Vrijdag is een verantwoordelijke van de Trump-campagne bovendien nog het onderwerp geworden van een kleine storm op de sociale media, nadat hij stelde dat de VS de immigratie moeten inperken, omdat ze anders zullen overspoeld worden door criminelen, drugs en taco's. "Mijn cultuur is zeer dominant. Als we niets doen, zullen er tacotrucks staan op elke hoek van de straat", zei Marco Gutierrez, de medeoprichter van de beweging "Latinos for Trump".