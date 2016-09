Massale bijensterfte in VS na bestrijding zikamuggen

Door: redactie

Imkers in Sout Carolina, een staat in het zuiden van de VS, troffen deze week miljoenen dode bijen aan nadat vliegtuigjes een controversiële pestbestrijder hadden verspreid om zikamuggen uit te roeien.

"Onze kleine familieonderneming is verwoest door het sproeien vanuit de lucht," zegt Juanita Stanley, bijenhoudster in Summerville. Ze trof duizenden dode bijen aan in de buurt van de nestkasten van de Flowertown Bee Farm and Supplies, een bedrijf waarvan ze mede-eigenaar is. De vrouw postte foto's van dode bijen en van imkers die de nu nutteloze bijenkasten verbranden op Facebook. "Zaterdag was het vol leven, miljoenen bijen foerageerden, bestuifden, maakten honing voor de winter. Vandaag stinkt het naar de dood. Maaien en andere insecten voeden zich met de honing en de babybijen die zich nog in de korven bevinden. Het is hartverscheurend," aldus Stanley. Volgens lokale televisiezender WCSC hebben de imkers sinds maandag 46 bijenkasten en 2,5 miljoen bijen verloren.

Sproeien vanuit de lucht

Het arrondissement Dorchester in South Carolina, waarvan Summerville deel uitmaakt, verspreidde zondagochtend 28 augustus via de lucht pesticiden, nadat bekend raakte dat vier personen uit de regio het zikavirus hadden opgelopen.



Jason Ward, die zetelt in het arrondissementsbestuur, zegt dat de imkers twee dagen op voorhand op de hoogte werden gebracht via telefoon en e-mail, zoals dat de gewoonte is wanneer pesticiden via vrachtwagens worden verspreid.



"Dat klopt wanneer ze met trucks sproeien: ze vertelden me het op voorhand en we praatten erover zodat ik mijn bijen kon beschermen," vertelt Stanley. "Maar niemand vertelde me dat er in de lucht gesproeid zou worden, helemaal niemand." Anders zou de vrouw naar eigen zeggen hard gepleit hebben om dat niet te laten doorgaan. "Doe het 's nachts wanneer de bijen niet meer foerageren, zou ik hen gezegd hebben," voegde ze eraan toe, vooraleer ze in tranen uitbarstte. "Maar ze sproeiden zondag om 8 uur en al mijn bijen waren tegen dan uitgevlogen, hun werk aan het doen."



Om de strijd met de zikamuggen aan te gaan, zetten de VS naled in, een pesticide dat al decennialang tegen muggen wordt ingezet. Sinds 2012 is het product in de EU verboden, omdat het gevaren stelt voor de gezondheid en het milieu.