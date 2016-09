FBI geeft verhoor van Clinton vrij: ze is cruciale info van 39 gevallen 'vergeten'

Door: redactie

De FBI heeft gisteren een samenvatting vrijgegeven van een drie uur durend verhoor van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton op 2 juli over het gebruik van een private e-mailserver toen ze nog minister van Buitenlandse Zaken. Daaruit blijkt dat Clinton minstens 39 keer antwoordde dat ze zich cruciale informatie niet meer herinnerde.

Zo verklaarde ze onder meer dat ze "zich geen briefing of training kon herinneren vanuit de overheid in verband met het bewaren van federale documenten of het omgaan met geclassificeerde informatie", aldus CNN. Het interview toont bovendien opnieuw aan dat Clinton "zeer onvoorzichtig" was geweest, zoals FBI-directeur James Comey eerder al verklaarde. Ze vertelde ook dat ze niet op de hoogte was dat het de markering "C" betekende dat een document geclassificeerd was.



Uit een document over de voortgang van het FBI-onderzoek naar de e-mails, dat eveneens werd vrijgegeven, blijkt bovendien dat Clinton 13 verschillende mobiele toestellen gebruikte met haar twee gekende e-mailadressen. Dat is opmerkelijk, omdat Clinton eerder verklaarde dat ze haar private e-mailadres gebruikte uit praktische overwegingen, omdat ze niet met verschillende gsm's wilde werken. Elke keer dat Clinton de overstap maakte naar een nieuw toestel, werd haar oude exemplaar vernietigd. Volgens een voormalige medewerker van haar echtgenoot en ex-president Bill Clinton, werden zelfs minstens twee toestellen in twee gebroken of met een hamer vernield.



Ook blijkt dat Clinton haar BlackBerry bewaarde in een lade in haar kantoor, wat niet toegelaten was, omdat haar kantoor zich in een Sensitive Compartmented Information Facility bevond, waar gsm's verboden waren.