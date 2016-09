IS eist schietpartij op Deense politieagenten op

Door: redactie

3/09/16 - 00u24 Bron: Belga

Agenten onderzoeken de plaats van het incident. © epa.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanval opgeëist tegen politieagenten in Denemarken door een drugsdealer van Bosnische origine. De dader werd neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen.

Bij een politieactie in Christiania werden woensdagavond twee agenten en een burger neergeschoten. Eén van de politiemensen werd daarbij zwaargewond en moest ook een operatie ondergaan.



De dader, een 25-jarige Deen van Bosnische origine, had volgens de speurders "klaarblijkelijk banden met Millatu Ibrahim (een jihadistische groep die afkomstig is uit Duitsland en ook in Denemarken aanwezig is, red.) en sympathiseerde met IS". De speurders benadrukten echter ook dat er geen bewijzen zijn dat de dader islamistische motieven had. "Er zijn nog steeds geen elementen in het onderzoek die bewijzen dat zijn sympathieën voor IS de acties van de dader hebben beïnvloed", schreef de politie van Denemarken gisteravond nog op Twitter. De verdachte zou ook banden hebben met de hasjhandel in de "Vrijstad Christiania", een zelfverklaarde onafhankelijke enclave in de Deense hoofdstad waar zowat duizend hippies, artiesten en politieke activisten permanent wonen.



IS heeft de dader via zijn propagandakanaal Amaq, ondertussen echt een "soldaat van IS" genoemd. "De dader van de aanval tegen de politie in Kopenhagen (...) heeft deze operatie uitgevoerd als antwoord van de oproep om aanslagen te plegen tegen de landen van de coalitie", aldus Amaq, verwijzend naar de coalitie geleid door de VS die aanvallen uitvoert tegen de jihadisten in Syrië en Irak.