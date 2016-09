Historische dag: op 26 september ondertekening van Colombiaans vredesakkoord

Door: redactie

3/09/16 - 01u30 Bron: Belga

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos © epa.

Het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging Farc zal op 26 september ondertekend worden in Cartagena de Indias. Dat heeft de Colombiaanse president Juan Manuel Santos gemeld.

"De vrede wordt op 26 september ondertekend in Cartagena", aldus de staatsleider, die toevoegt dat deze aankondiging misschien wel de belangrijkste mededeling is die hij in zijn leven al heeft gedaan.



De Farc had eerder aangekondigd het akkoord te ratificeren tijdens een nationale conferentie van 13 tot 19 september, maar vrijdag kondigde de beweging aan dat de conferentie uitgesteld wordt naar 17 tot 23 september. "Van 17 tot 23 september organiseren we X Conferencia, waar we de discussies van de guerrilla zullen afronden", schreef Farc-leider Timoleón Jiménez ("Timosjenko") op Twitter. Hij bevestigt ook dat "op 26 september in Cartagena het vredesakkoord ondertekend wordt, dat de fundamenten voorziet om te starten met het bouwen aan de vrede".



Het volk zal zich op 2 oktober tijdens een referendum uitspreken over het vredesakkoord.



Op 24 augustus kwamen de rebellen en de regering tot een vredesakkoord, waardoor een einde werd gemaakt aan een conflict dat 52 jaar duurde. Sinds 29 augustus middernacht is het eerste bilaterale en definitieve staakt-het-vuren van kracht sinds het begin van het conflict.