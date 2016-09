Hond na negen vanonder puin

Door: redactie

2/09/16 - 23u54 Bron: vtmnieuws.be

video

Negen dagen na de zware aardbeving in de Italiaanse stad Amatrice heeft de brandweer een hond levend vanonder het puin gehaald. Een koppel ging onder begeleiding van de brandweer naar hun ingestorte huis om persoonlijke bezittingen op te halen toen ze de hond hoorden blaffen. De golden retriever werd gered en lijkt in uitstekende gezondheid te zijn. Romeo heette de hond en hij deed het onwaarschijnlijk. Na negen dagen van onder het puin. Reddingswerkers zijn nog steeds het zwaar getroffen dorpje aan het opruimen, maar het is weinig waarschijnlijk dat er nog iemand levend vanonder het puin komt.