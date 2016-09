Franse politicus opgepakt wegens exhibitionisme in doe-het-zelfzaak

Door: redactie

2/09/16 - 23u33 Bron: ANP

© Thinkstock.

De Franse europarlementariër Robert Rochefort is deze week opgepakt wegens exhibitionisme. Franse media onthulden vandaag dat de 60-jarige politicus masturberend is betrapt in een doe-het-zelfzaak in Vélizy-Villacoublay.