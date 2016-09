Politieke impasse Spanje duurt voort

Door: redactie

De uitvoerende premier Mariano Rajoy is er vanavond opnieuw niet in geslaagd zijn kandidatuur voor een herverkiezing te verzilveren. Eerder deze week verloor hij op woensdag al een stemming in het parlement en ook vanavond was het parlement hem niet gunstig gezingd. De politieke situatie in Spanje lijkt zo steeds meer een farce te worden. Omdat de grote partijen het maar niet eens kunnen geraken over een kandidaat voor het ambt van premier, riskeren de burgers voor een derde keer binnen een jaar naar de stembus te moeten trekken om een nieuw parlement te kiezen. De 61-jarige conservatieve politicus kreeg opnieuw slechts 170 stemmen voor en 180 tegen hem en greep daarmee naast de eenvoudige meerderheid. De Spaanse bevolking moet nu mogelijk voor de derde keer binnen een jaar naar de stembus om de blokkering ongedaan te maken. Volgens de wettelijke termijn zouden de parlementsverkiezingen dan uitgerekend op 25 december moeten plaatsvinden. De partijen hebben nog twee maanden tijd om een kandidaat voor te stellen. Die moet dan ook een parlementaire stemming ondergaan. Experten zeggen dat er een nog een mogelijkheid bestaat. De terugtrekking van Rajoy zijn ten gunste van een andere kandidaat uit de rangen van de conservatieve Volkspartij PP zou misschien soelaas kunnen bieden. In dat geval zouden politici uit de oppositie, die de door corruptieschandalen geplaagde Rajoy categoriek weigeren, mogelijk instemmen met een PP-regering. Maar Rajoy heeft tot dusver laten weten dat hij het veld niet wil ruimen. Nog geen enkele wet Spanje is op politiek vlak al meer dan acht maanden geblokkeerd. Ook een tweede stembusgang in juni kon de patstelling niet ontmijnen. Bij de nieuwe verkiezingen was de PP van Rajoy wel opnieuw als grootste partij uit de bus gekomen, maar greep opnieuw duidelijk naast de in december verloren meerderheid. De sterkste tegenstanders van Rajoy zijn de socialisten (PSOE) met hun voorzitter Pedro Sánchez en de linkse protestpartij Podemos van Pablo Iglesias Turrión. Steun voor zijn kandidatuur kreeg hij enkel van de liberale partij Ciudadanos , met wie hij enkele dagen geleden een pact voor een regeringsvorming had ondertekend, en van de regionale partij Coalición Canaria (Canarische Coalitie). Voor Spanje wordt het ook op economisch vlak moeilijk. Omdat een uitvoerende regering geen budget mag goedkeuren, is er nog steeds geen begroting voor 2017 vastgelegd. Brussel eist dat dit ten laatste op 15 oktober op tafel ligt. Anders dreigen financiële consequenties die in de miljarden kunnen lopen. Ook andere sectoren zijn politiek verlamd: zo is dit jaar nog geen enkele wet aangenomen.