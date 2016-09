KLM helpt Nederlandse overheid met aanpak drugskoeriers

Door: redactie

2/09/16 - 23u11 Bron: Belga

© anp.

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat de overheid helpen de drugssmokkel vanuit de Antillen, Suriname en Venezuela terug te dringen. KLM zal personen die door de Koninklijke Marechaussee op de "zwarte" lijst zijn gezet, weigeren mee te nemen op haar vluchten van en naar Nederland. Dit staat in een convenant dat KLM en het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie deze zomer hebben gesloten.

Surinaamse media meldden vandaag dat de Nederlandse autoriteiten deze afspraak ook met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en chartermaatschappij TUI hebben gemaakt. De personen die op de lijst komen, zijn mensen die ooit op Schiphol zijn aangehouden met cocaïne in hun bezit. Hun naam blijft drie jaar op de lijst. Op de website Diasporanieuws constateert Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) dat de mensen op de lijst in feite een extra straf krijgen door het vliegverbod.



Volgens het convenant is het terugdringen van de smokkel via Schiphol een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de luchtvaartmaatschappijen. Minder drugssmokkel zal Schiphol een beter imago geven, wat zal leiden tot meer passagiers. De hoofdverantwoordelijkheid ligt wel bij de overheid, aldus het convenant.



De landen waar het convenant geldt, vallen onder het zogenaamde 100 procentscontroleregime. Het gaat om Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Suriname en Venezuela. Tijdens zo'n controle worden alle passagiers, handbagage, bagage en vracht gecontroleerd op drugs.