Rajoy verliest ook tweede parlementaire stemming in Spanje

Door: redactie

2/09/16 - 22u50 Bron: Belga

Uitvoerend premier Mariano Rajoy is er vanavond in Madrid niet in geslaagd zijn kandidatuur voor een herverkiezing te verzilveren. © reuters.

De uitvoerende premier Mariano Rajoy is er vanavond in Madrid niet in geslaagd zijn kandidatuur voor een herverkiezing te verzilveren. Nadat hij woensdag al een parlementaire stemming had verloren, stemden zoals verwacht ook vandaag de meeste oppositiepartijen tegen hem.

De 61-jarige conservatieve politicus kreeg opnieuw slechts 170 stemmen voor en 180 tegen hem en greep daarmee naast de eenvoudige meerderheid. De Spaanse bevolking moet nu mogelijk voor de derde keer binnen een jaar naar de stembus om de blokkering ongedaan te maken. Volgens de wettelijke termijn zouden de parlementsverkiezingen dan uitgerekend op 25 december moeten plaatsvinden.



De politieke situatie in Spanje lijkt steeds meer een farce te worden. Omdat de grote partijen het maar niet eens kunnen geraken over een kandidaat voor het ambt van premier, riskeren de burgers voor een derde keer binnen een jaar naar de stembus te moeten trekken om een nieuw parlement te kiezen. Maar alle hoop is nog niet verloren.



Lees ook Spaans parlement blokkeert nieuwe regeertermijn Rajoy

Spanje telt af naar mogelijk derde verkiezingen in één jaar

Rajoy wil het veld niet ruimen

De partijen hebben nog twee maanden tijd om een kandidaat voor te stellen. Die moet dan ook een parlementaire stemming ondergaan. Een mogelijkheid, die de patstelling kan ontmijnen, zou volgens analisten en de media de terugtrekking van Rajoy zijn ten gunste van een andere kandidaat uit de rangen van de conservatieve Volkspartij PP. In dat geval zouden politici uit de oppositie, die de door corruptieschandalen geplaagde Rajoy categoriek weigeren, mogelijk instemmen met een PP-regering. Maar Rajoy heeft tot dusver laten weten dat hij het veld niet wil ruimen.



Ook andere scenario's zijn theoretisch denkbaar. Maar alle fronten zijn al maanden zo verstard, dat ze allemaal als uiterst onwaarschijnlijk gelden. Indien er tegen eind oktober geen akkoord is bereikt, moet koning Felipe VI luidens de grondwet opnieuw het parlement ontbinden.





"Democratische normaliteit" Voor de stemming had Rajoy tijdens deels turbulente debatten in het Congreso de los Diputados benadrukt dat Spanje moet terugkeren naar de "democratische normaliteit". Indien dat niet lukt, betalen alle Spanjaarden daar de prijs voor.



Spanje is op politiek vlak al meer dan acht maanden geblokkeerd. Ook een tweede stembusgang in juni kon de patstelling niet ontmijnen. Bij de nieuwe verkiezingen was de PP van Rajoy wel opnieuw als grootste partij uit de bus gekomen, maar greep opnieuw duidelijk naast de in december verloren meerderheid.