Politie schiet 'trainer' achter gijzeling in Dhaka dood

Door: redactie

2/09/16 - 21u54 Bron: ANP

Agenten bij een raid op de terreurverdachte. © ap.

De politie van Dhaka heeft vandaag een man doodgeschoten die vermoedelijk achter de bloedige aanslag zat op een populair eetcafé in de hoofdstad van Bangladesh. Hij zou de gijzelnemers hebben getraind tijdens de voorbereiding op hun terroristische actie. Daardoor kwamen begin juli 22 bezoekers om het leven.

De militant, die bekendstond als Murad, werd gedood in een vuurgevecht net buiten Dhaka. Dat maakte Sanwar Hossain, het hoofd van de dienst terrorismebestrijding, bekend. Murad was de leider van de gewapende tak van Jamaat-ul-Mujahideen, een beweging die banden heeft met Islamitische Staat.



Vorige week schakelde de politie op dezelfde manier onder anderen Tamim Ahmed Chowdhury uit. Deze in Bangladesh geboren Canadees zou de plannen voor de moordpartij in de 'Holey Artisan Bakery' hebben gemaakt en uitgewerkt.