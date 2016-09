Onduidelijkheid over opvolging "autoritaire despoot" Islam Karimov

Door: redactie

2/09/16 - 21u24 Bron: Belga

President Islam Karimov overleed aan een hersenbloeding. © ap.

Islam Karimov (78), de door zijn politieke tegenstanders en mensenrechtenorganisaties als "autoritaire despoot" omschreven president van Oezbekistan, is overleden. Oezbekistan heeft sinds zijn onafhankelijkheid in 1991 nooit een andere president dan Karimov gekend. Het is onduidelijk wie hem zal opvolgen.

Dochter uit de gratie gevallen Dat regeringsleider Javkat Mirsiyayev de opdracht heeft gekregen de begrafenis van Karimov te organiseren, wordt door sommige analisten als een aanwijzing beschouwd dat hij Karimov zal opvolgen. Tot voor kort gold de oudste dochter van Karimov ook als zijn politieke erfgename, maar Goulnara Karimova viel enkele jaren geleden uit de gratie van haar vader en diens entourage.



Karimov doorliep alle geledingen van de Communistische Partij voor hij in 1989 president werd van de Oezbeekse Socialistische Sovjetrepubliek. Na de onafhankelijkheid twee jaar later bleef hij staatshoofd. Karimov werd in totaal drie keer opnieuw verkozen, maar erg geloofwaardig waren deze verkiezingen niet. In 25 jaar heeft Oezbekistan dan ook geen democratische traditie opgebouwd.