Vreselijk beeld Alan is exact één jaar oud

2/09/16

Een jaar geleden werd de wereld geschokt door het beeld van Alan Kurdi. De driejarige Syrische jongen ontvluchtte met zijn familie de oorlog in Syrië en verdronk in de Middellandse Zee, toen hij de oversteek naar Europa waagde. Alan werd het gezicht van de vluchtelingencrisis. De dodentol op de Middellandse Zee is sindsdien alleen maar gestegen. Het afgelopen jaar zouden er twaalf procent meer migranten gestorven zijn, die via die weg Europa probeerden te bereiken. Dat zegt Oxfam en de organisatie klaagt daarmee het Europese beleid aan. "Het beleid van afschrikking moet op de schop." Wat is er een jaar na Alan nu eigenlijk veranderd?